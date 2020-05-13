Suzuki передала автомобили детскому хоспису «Дом с маяком»

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Компания «Сузуки Мотор Рус», понимая необходимость в постоянной паллиативной помощи на дому пациентам хосписов в условиях режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-19, передала детскому хоспису «Дом с маяком» пять автомобилей Suzuki: два кроссовера Vitara, один вместительный кроссовер SX4 и два внедорожника Jimny.

С 1 мая автомобили Suzuki стали помощниками сотрудникам фонда «Дом с маяком», доставляя в дома их подопечных все самое необходимое для поддержания качества их жизни, сообщает пресс-служба японской марки. Программа поддержки действует до 15 июня и будет продлена в случае продолжения режима повышенной готовности в Москве.

«Для нас поддержка Suzuki в это непростое время стала настоящим спасением. Теперь медики нашей выездной службы и сотрудники стационара могут максимально безопасно навещать детей и оказывать им необходимую помощь. От всей души благодарим «Сузуки Мотор Рус» за такую важную помощь в период пандемии коронавируса», – говорит директор фонда «Дом с маяком». Лида Мониава.