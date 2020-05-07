Авторынок Литвы в апреле упал на 67%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам апреля снизились (по сравнению с результатом годичной давности) на 67,3% до 1603 единиц. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

При этом рынок легковых автомобилей упал на 68,8% до 1388 шт., а LCV - на 53,6% до 215 шт. Эксперты объясняют это последствиями пандемии коронавируса (COVID-19). Худшим для автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется день 14 апреля, когда в стране было зарегистрировано всего 26 машин.

Пятерку марок-лидеров на литовском авторынке в марте возглавляет Fiat, реализовавший 515 автомобилей. Затем следуют Toyota (266 шт.), Volkswagen (136 шт.), Skoda (85 шт.) и Renault (71 шт.). Из премиальных брендов лидирует BMW, реализовавший 49 автомобилей.

В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (336 шт.), на втором - Toyota RAV4 (114 шт.), на третьем - Fiat Tipo (70 шт.). Среди легких коммерческих самыми популярными были Fiat Doblo (99 единиц) и Renault Master (20). Эксперты также отметили, что в апреле в стране было зарегистрировано два небольших электрокара Goupil G4.

В целом с начала года (за январь - апрель) в Литве было приобретено 13 312 новых автомобилей, что на 18,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (16 412 шт.).

Быстро узнать стоимость нового легкового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценка авто».