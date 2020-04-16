АВТОВАЗ сменил название бывшего СП с General Motors

Бывшее ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» 15 апреля перерегистрировано в ЕГРЮЛ как АО «ЛАДА Запад Тольятти». Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АВТОВАЗ» и находится в логике нейминга 100%-дочерних структур Группы, сообщает пресс-служба автопроизвоителя.

Напомним, предприятие «GM-АВТОВАЗ» было открыто в 2002 году, основной моделью является внедорожник Niva, который был разработан на АВТОВАЗе и в 2020 году будет интегрирован в модельный ряд LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 9 декабря 2019 года АВТОВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП «GM-АВТОВАЗ» у американской компании. В результате сделки совместное предприятие стало 100% аффилированной компанией Группы АВТОВАЗ. Финансовые подробности сделки стороны не раскрывают.

В рамках соглашения в 2020 году внедорожник Niva будет интегрирован в модельный ряд LADA. Так, АВТОВАЗ с февраля 2020-го начал продажи внедорожников Niva в некоторых официальных дилерских центрах LADA. Таким образом, с 2020 года АВТОВАЗ будет параллельно выпускать сразу два внедорожника: и LADA Niva, и классическую LADA 4x4. В настоящее время обсуждается дальнейшее ценовое позиционирование LADA Niva. В 2020 году продолжается экспорт внедорожников Niva в пять стран СНГ: Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан и Армению.

Добавим также, что в декабре 2018 года GM-АВТОВАЗ получил новое Одобрение типа транспортного средства на модель Niva, которое действует до декабря 2021 года с возможностью его продления. Между тем, в феврале 2018 года стало известно, что GM-АВТОВАЗ остановил работы по проекту Chevrolet Niva нового поколения, серийное производство которого первоначально предполагалось начать в декабре 2015 года.

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