Lexus представил обновленное купе LC

Компания Lexus представила обновленное купе LC 2021 модельного года. Автомобиль стал легче предшественника, а также получил модернизированную подвеску и трансмиссию.

Как пишет портал Autonews.ru, масса купе уменьшилась на 10 кг благодаря использованию нижних рычагов подвески из алюминия, полых стабилизаторов увеличенного диаметра и новых пружин. Также автомобиль получил более легкие 21-дюймовые колесные диски.

Кроме того, для Lexus LC стала доступна система Active Cornering Assist, которая путем подтормаживания ближних к направлению поворота колес помогает входить в сложные повороты.

В 10-ступенчатой автоматической коробке передач применили новое программное обеспечение, которое держит передачу в «активной зоне» – с открытой на 50–70% дроссельной заслонкой.

Наконец, купе получило новую мультимедийную систему с 10,3-дюймовым тачскрином, которая теперь помимо Apple CarPlay поддерживает еще и Android Auto.

Силовые агрегаты остались прежними. Lexus LC доступен с 5,0-литровым мотором V8, развивающим 478 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Кроме того, купе предложат с гибридной силовой установкой на базе 3,5-литрового V6, который работает вместе с двумя электромоторами и 4-ступенчатым «автоматом».

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