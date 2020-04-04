АВТОСТАТ | В России зарегистрировано около 13 тысяч люксовых автомобилей

В России зарегистрировано около 13 тысяч люксовых автомобилей

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В России зарегистрировано около 13 тысяч люксовых автомобилей

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2020.
Все оперативные данные

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2020 года на территории Российской Федерации числится 12,9 тыс. автомобилей сегмента Luxury.

Более трети (34,4%) от этого количества приходится на марку Bentley, что в количественном выражении превышает 4,4 тыс. экземпляров. На втором месте располагается Mercedes-Maybach с показателем примерно 3,7 тыс. автомобилей, что эквивалентно доле в 28,2%. Далее следует Maserati (1,7 тыс. шт.), которому принадлежит 13% парка Luxury.

Отметку в тысячу зарегистрированных машин преодолевает и Rolls-Royce (1,4 тыс. шт.) с долей в 11%. Среди брендов, которые официально представлены на российском рынке, стоит также отметить Ferrari (797 шт.), Lamborghini (492 шт.) и Aston Martin (441 шт.).

Быстро узнать актуальную стоимость люксового (и не только) автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: парк люксовые автомобили aston martin bentley ferrari lamborghini maserati mercedes-benz maybach s-class rolls-royce

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