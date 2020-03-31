Новый Mitsubishi Pajero останется без рамы и станет гибридом

Внедорожник Mitsubishi Pajero следующего поколения останется без рамной конструкции и получит гибридную силовую установку. По данным издания Autohome, новинка появится в конце 2021 или в начале 2022 года.

Как пишет портал Autonews.ru, автомобиль выполнят по мотивам концепт-кара GC-PHEV, который был представлен в 2015 году. Прототип был оснащен бензоэлектрической установкой на базе 3,0-литрового компрессорного двигателя V6, действующего вместе с электромотором и 8-ступенчатым «автоматом». Суммарная отдача агрегатов составила 340 л.с., а запас хода исключительно на электрической тяге равен 40 км.

При этом, как предполагается, серийный Pajero следующего поколения позаимствует силовую установку у гибридной модификации Outlander. Речь идет о 2,4-литровом атмосферном бензиновом двигателе мощностью 128 л.с., который работает с двумя электромоторами на передней и задней оси мощностью 82 и 95 л.с. соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре 2019 года компания «ММС Рус» объявила о прекращении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero в Россию. Таким образом, эта модель покидает российский рынок вслед за Японией и Германией. В связи с этим в продажу поступила последняя партия модели из 500 машин, которые до сих пор доступны в официальных дилерских центрах. Последняя партия Mitsubishi Pajero получила название Final Edition, в нее входит обе доступные комплектации Instyle и Ultimate c 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 174 л.с. и полноприводной трансмиссией Super Select 4WD. На кузове и в салоне размещены отличительные логотипы серии Final Edition. Также в комплекте идет именной сертификат с указанием вин номера автомобиля из последней партии. Стоимость модели начинается от 2 млн 989 тыс. рублей.





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