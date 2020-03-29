«БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» запустил онлайн-продажи и ввел вторую смену

В казахстанском холдинге «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» рассказали корреспондентам Forbes Казахстан, какие меры были приняты в марте, чтобы помочь жителям страны купить автомобили до повышения цен и несмотря на угрозу распространения коронавируса.

Ожидая, что вслед за неустойчивой ситуацией с курсом тенге неминуемо придет повышение цен на автомобили, на заводе «АЗИЯ АВТО» в Усть-Каменогорске в марте в срочном порядке вывели на сборку автомобилей вторую смену, а логистические службы стали работать круглосуточно (!) – чтобы своевременно решить проблему неудовлетворенного спроса. Напомним: модельный ряд завода предприятия представлен такими брендами, как LADA, KIA, Skoda и УАЗ.

Вторым шагом холдинг на волне этого повышенного спроса все же попытался отсрочить неминуемое повышение цен. Этой цели поспособствовало наличие у «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» собственных запасов автозапчастей, производственных мощностей, логистической цепочки, а также сервисной и филиальной сети без участия посредников. Итог: новые цены в автоцентрах «БИПЭК АВТО» начнут действовать только с 10 апреля текущего года. Соответственно у населения появилось больше возможностей воспользоваться такой отсрочкой.

Третьим шагом стал запуск онлайн-продаж автомобилей, его внедрение подстегнула пандемия COVID-19 и введение карантина в крупных городах страны. Для казахстанского рынка онлайн-продажи автомобилей пока в новинку, но сама ситуация заставила адаптироваться к меняющимся условиям. И на данный момент онлайн-продажи машин (правда, пока без услуг онлайн-кредитования) стали доступны в таких городах, как Нур-Султан, Алматы и Караганда.

Связавшись с менеджером автоцентра через онлайн-чат, клиенты могут выбрать подходящий автомобиль и получить все необходимые документы для оплаты. Консультант сопровождает клиента на всем пути к приобретению нового автомобиля. При этом традиционные продажи в салонах были сохранены. Впрочем, как и в России, в ряде городов страны с 30 марта по 5 апреля будет приостановлена деятельность предприятий и организаций, и вероятно, традиционные продажи в салонах будут клиентам недоступны. В будущем холдинг планирует запустить онлайн-механизм покупки авто во всех крупных городах страны, где представлена сеть его автоцентров.

«Покупка автомобиля – важное событие в жизни рядового жителя нашей страны, многие наши сограждане готовятся к этому долгое время. В сегодняшней ситуации, ввиду изменений в мировой экономике и пандемии, с которой столкнулся весь мир, у части покупателей могут возникнуть опасения перед этим большим приобретением, - прокомментировал ситуацию журналистам директор департамента продаж АО «БИПЭК АВТО Казахстан» Ренат Мухамедов. - Чтобы помочь нашим клиентам, мы предприняли несколько мер для того, чтобы снизить чувствительность к рыночной обстановке и избежать рисков для здоровья. В апреле произойдет пересмотр цен на нашу линейку автомобилей, но изменения будут минимальны».

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