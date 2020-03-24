Минпромторг расширяет действие программ «Первый / Семейный автомобиль»

Чтобы поддержать спрос на автомобили на российском рынке, Минпромторг принял решение расширить действие программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

В проекте постановления, размещенном на портале regulation.gov.ru, предлагается разрешить участие в программе «Семейный автомобиль» семьям, имеющим только одного несовершеннолетнего ребенка. Напомним, прежде в условиях участия речь шла только о семьях с двумя и более детьми. Кроме того, в обновленных условиях содержится предложение увеличить максимальную стоимость приобретаемого по программе автомобиля с 1 млн до 1,5 млн рублей.

В качестве аргумента – не только расширение модельного ряда, возможного к покупке, но и учет интересов многодетных семей. Раньше условию «до 1 млн рублей» соответствовали модели LADA, УАЗ и Datsun, неполный модельный ряд – Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, KIA, Hyundai. Сегодня этот список смогут расширить и в него попадут новые автомобили, позволяющие разместить в салоне до 7 человек. Прежде, по своей стоимости такие автомобили не укладывались в установленные рамки.

Напомним, что по условиям госпрограмм совершеннолетние граждане России имеют право получить скидку в размере 10% от стоимости нового автомобиля, деньги начисляются исключительно банкам как первоначальный взнос клиента по автокредиту. Купить в рамках субсидии можно только новую машину, произведенную на территории России.

Что касается другой программы стимулирования спроса – «Первый автомобиль», здесь Минпромторг также хочет расширить ее действие, а заодно простимулировать покупку электромобилей. В проекте постановления предлагается ввести 25%-ную скидку на авансовый платеж, если покупатель электромобиля соответствует требованиям, предъявляемым к участникам программы «Первый автомобиль» (главное условие – автомобиль человеком приобретается впервые).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», благодаря увеличению максимальной стоимости покупаемых автомобилей до 1,5 млн рублей этот перечень может быть расширен в первую очередь за счет моделей SUV. К примеру, сюда попадут практически все комплектации кроссовера Hyundai Creta, полностью войдут Renault Duster и Kaptur. Также можно будет рассчитывать на покупку автомобилей KIA Sportage и Nissan Qashqai в начальных версиях. Кроме этого, перечень может быть расширен еще за счет Skoda Octavia, Hyundai Elantra и сразу нескольких моделей KIA (Ceed, Ceed SW, Cerato, Soul, Optima). И сюда же попадут некоторые комплектации новых кроссоверов, продажи которых начались в России совсем недавно, а именно: Skoda Karoq и KIA Seltos.

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