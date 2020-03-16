Новый BMW 2 серии Gran Coupe поступил в продажу в России

Российские дилеры BMW начали продажи нового четырехдверное купе BMW 2 серии Gran Coupe. Новинка доступна с двумя двигателями: BMW 218i (140 л.с.) c 7-ступенчатым «роботом» Steptronic по цене от 2 млн 330 тыс. рублей и BMW M235i xDrive (306 л.с.) со спортивной 8-ступенчатой АКП Steptronic стоимостью от 3 млн 560 тыс. рублей, сообщает пресс-служба баварской марки.

Для российских клиентов доступна версия BMW 218i Gran Coupe Online Edition, которую можно приобрести только при условии внесения предоплаты на официальном сайте bmw.ru. Модель предлагается по цене 1 млн 990 тыс. рублей и имеет фиксированную комплектацию, в которую входят двухцветные 17’’ легкосплавные диски Double-spoke 548, спортивные сиденья с подогревом, адаптивные светодиодные фары, аудиосистема Hi-Fi, ассистент парковки и другое оборудование.

Для BMW 2 серии Gran Coupe доступно три варианта подвески: стандартный, M Sport (с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом) и адаптивная подвеска (с двумя вариантами жесткости: Comfort и Sport). Рулевое управление M Sport и тормозная система M Sport доступны как опция.

Флагманская версия BMW M235i xDrive получила самый мощный 4-цилиндровый двигатель BMW и интеллектуальный полный привод xDrive. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, а с пакетом M Performance – 4,8 секунды. Внешне BMW M235i xDrive отличается решеткой радиатора с трехмерной сеткой, передним бампером с крупными воздухозаборниками, черной глянцевой отделкой, задним фартуком BMW M и задним спойлером. По умолчанию BMW M235i xDrive оснащен рулевым управлением M Sport, тормозной системой M Sport, новым механическим дифференциалом ограниченного трения на передней оси и спортивными креслами в салоне. Функция Launch Control обеспечивает крутящий момент 450 Нм на первой и второй передачах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле компания BMW также представит в России BMW M8 Gran Coupe и его трековую версию BMW M8 Competition Gran Coupe. В мае в продаже на российском рынке появятся новые BMW X5 M и BMW X6 M. Кроме того, в 2020 году компания BMW привезет в Россию премиальный гоночный болид BMW M2 CS, которому разрешена езда по дорогам общего пользования.

По итогам 2019 года российские дилеры BMW реализовали 41520 автомобилей – на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, Россия второй год подряд остается для BMW Group рынком №1 по темпам роста продаж в мире. Более 60% в объеме реализации пришлось на SUV-модели.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».