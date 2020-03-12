Lifan намерен расширить модельный ряд в России

Компания Lifan, которая в конце прошлого года наладила поставки в Россию кроссоверов X70 китайского производства, намерена расширить модельный ряд в нашей стране. Как рассказал «Российской газете» генеральный директор «Лифан Моторс Рус» Лю Цзян, компания, в частности, рассматривает возможность поставок на российский рынок кроссоверов Myway.

Кроме того, Lifan ведет переговоры с потенциальными партнерами из России, Казахстана и Беларуси о контрактной сборке своих автомобилей. В то же время в список возможных вариантов можно добавить и Азербайджан, где у Lifan есть сборочное производство, и в феврале число моделей в производственной линейке достигло шести – за счет добавления того же Х70.

«Продукция Нахичеванского завода на сегодня сертифицирована только для продаж на рынке Азербайджана. В то же время мы и наши партнеры активно изучаем возможности экспорта в другие страны, в том числе, конечно, и в Россию», – отметил глава «Лифан Моторс Рус».

Напомним, в конце 2018 года компания Lifan прекратила производство своих моделей на черкесском заводе «Дервейс». Поэтому в прошлом году российские дилеры Lifan занимались распродажей складских остатков машин китайской марки. Всего по итогам 2019-го в нашей стране было реализовано 3960 автомобилей Lifan – на 74% меньше, чем годом ранее.

Между тем, в декабре прошлого года компания Lifan начала поставки на российский рынок кроссоверов X70 китайского производства, которые с января 2020-го стали доступны для покупки. Стоит отметить, что кроссовер Х70 является одной из самых популярных моделей Lifan в нашей стране. По итогам первых двух месяцев 2020 года российские дилеры Lifan реализовали 269 автомобилей, что на 69% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».