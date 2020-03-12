АВТОСТАТ | «Волгабас» возобновит производство автобусов на следующей неделе

«Волгабас» возобновит производство автобусов на следующей неделе

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«Волгабас» возобновит производство автобусов на следующей неделе

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Компания «Волгабас», которая с 4 марта остановила сборочный конвейер во Владимире в связи с прекращением поставок комплектующих из Китая, планирует возобновить производство автобусов 16 марта. Об этом «За рулем.РФ» сообщил представитель «Волгабас» Кирилл Урванцев.

«Наши поставщики из Китая уже частично запустили производство, так что до конца текущей недели мы рассчитываем получить комплектующие и вернуться к сборке в полном объеме», – рассказал он.

Напомним, автобусный завод «Волгабас» во Владимирской области приостановил сборку из-за задержки поставок ключевых компонентов из Китая – мостов и двигателей. При этом приостановлен лишь сборочный конвейер во Владимире, а кузовное, металлообрабатывающее и покрасочное производства продолжают работу. Более того, второй завод «Волгабас», который расположен в Волжском, пока продолжает выпуск автобусов идентичного модельного ряда.

Как отмечают в компании, форс-мажорные обстоятельства не заставят «Волгабас» искать новых поставщиков, ведь альтернативой китайским производителям являются лишь европейские предприятия. Их компоненты значительно дороже, особенно на фоне падения рубля, а кроме того, в значительной степени состоят из китайских деталей, что также вызовет проблемы со своевременной поставкой.

Напомним, автобусный завод «Волгабас-Владимир» во Владимирской области начал работу в декабре 2017 года. Объем инвестиций в проект на первом этапе составил 3,5 млрд рублей. Общие производственные мощности холдинга «Бакулин Моторс Групп» (ранее – ГК «Volgabus») в Волгоградской и Владимирской областях позволяют выпускать до 3 тыс. автобусов в год. Компания производит дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения. Холдинг «Бакулин Моторс Групп» имеет представительства и дилерские центры в 20 регионах РФ.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: автобусы китай производство автомобильные компоненты поставщики volgabus

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