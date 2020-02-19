Вопрос эксперту: «Как коронавирус повлияет на российский авторынок?»

Многие предприятия китайского автопрома остановили производство из-за эпидемии коронавируса. Это уже сказалось на поставках комплектующих из Китая на сборочные конвейеры мировых автопроизводителей в Корее и Европе. Как эпидемия коронавируса может повлиять на работу российских автозаводов и поставки китайской продукции на рынок запасных частей в нашей стране? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам, а также непосредственно к автопроизводителям.

Мария Мальцева, начальник отдела связей с общественностью, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»:

- В настоящее время завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге работает в обычном режиме, без сбоев. «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» принимает все меры для обеспечения бесперебойной работы, а также для обеспечения безопасности своих сотрудников и партнеров. Мы внимательно следим за развитием событий в Китае и его последствиями, учитывая сложный взаимосвязанный характер глобальных цепочек поставок в автомобильной промышленности. Мы будем продолжать применять все меры предосторожности для защиты нашей производственной деятельности.

Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- На текущий момент нехватки на складах запчастей не отмечается. Товарные запасы пополняются, но не с такой скоростью, как прежде. У разных производителей степень использования комплектующих, произведенных в Китае, отличается в разы. Поэтому степень влияния коронавируса на бренды может значительно отличаться.

Дальнейшее развитие ситуации будет протекать по возможным двум сценариям. Первый вариант – это то, что вспышка коронавируса краткосрочная и за сравнительно небольшое время производство и поставки быстро возобновятся, и российский авторынок не почувствует на себе влияния эпидемии.

Второй вариант – при затяжном протекании процессов, с мерами по локализации и борьбой с вирусом, возможна более глубокая перенастройка производств. В первую очередь, нельзя сбрасывать со счетов Китай, как основного потребителя нефтепродуктов на мировом рынке. Уже сейчас наблюдается значительное снижение потребления нефти Китаем в связи с ситуацией с вирусом. В дальнейшем это может привести к снижению цен на нефть и изменению курса валют, что может повлечь ослабление рубля. В свою очередь, это может привести к более масштабным изменениям на нашем рынке (сокращению спроса в том числе) и экономике страны в целом.

Сергей Вятченков, директор по развитию, ГК «Автомир»:

- Рынок запчастей в РФ высококонкурентен и сильно волатилен, поэтому если возникают ценовой или производственный перекосы на отраслевых рынках той или иной страны-поставщика, мгновенно происходит замещение импортом из другой. Также взаимно компенсируют друг друга импортеры «оригинала» и «неоригинала» во время валютных колебаний и производственных просадок. Следует принимать во внимание все еще весомый сегмент контрафакта, который заполняет образовавшийся коммерческий вакуум с моментальной скоростью. Таким образом, можно смело быть уверенным в отсутствии какого-то ни было дефицита в этой области, рынок запчастей в целом профицитен.