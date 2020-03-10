Владелец завода «Дервейс» объявлен в федеральный розыск

УФСБ по Карачаево-Черкесии объявило в розыск владельца завода «ДерВейс» в Черкесске Хаджи-Мурата Дерева. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с невозвратом банковских кредитов, которые брались на развитие предприятия.

Как пишет газета «Коммерсант», разыскное дело в отношении г-на Дерева было возбуждено в конце января 2020 года. Как выяснилось, он исчез еще в июле 2019 года, практически сразу же после суда, признавшего его банкротом. Судебное разбирательство инициировал Московский индустриальный банк. По решению суда требования банка к г-ну Дереву на сумму порядка 227 млн рублей, которые он занимал у банка в 2015 году, были удовлетворены, а в отношении должника была введена процедура реализации имущества на срок полгода.

Практически одновременно с этим судебным процессом, также в июле 2019 года, по заявлению ФНС была введена процедура наблюдения уже в отношении АК «ДерВейс», собственником которого являлся Хаджи-Мурат Дерев, а в реестр кредиторов были включены требования в размере 523,5 млн рублей. В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении компании от уплаты налогов. По данным республиканского управления Следственного комитета России (СКР), дело было возбуждено по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которая установила, что АК «ДерВейс» в 2014–2015 годах вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения и таким образом «уклонилась от уплаты налогов, сборов и страховых взносов» в бюджет на сумму более 319 млн рублей.

Официально банкротство ООО «Автомобильная компания "ДерВейс"», в которой Хаджи-Мурату Дереву принадлежало 44%, решением Арбитражного суда КЧР было объявлено в феврале 2020 года. Согласно отчету временного управляющего, который был представлен суду, на начало 2020 года в реестр кредиторов автозавода были включены требования на сумму 5,8 млрд руб. Из них более 500 млн рублей не были обеспечены залогом. В числе крупнейших кредиторов «ДерВейса» оказались ООО «СБК Ресурс» с требованием в сумме 3,9 млрд рублей, а также ФНС России, которой предприятие-банкрот задолжало почти 1,4 млрд рублей.

В конце декабря 2019 года по иску ПАО «Московский индустриальный банк» банкротом было признано еще одно предприятие, аффилированное с АК «ДерВейс», – «Ставрополь-Авто», которое находится на территории Ставропольского края. Предприятие задолжало банку 6,9 млрд рублей.



По неофициальным данным, сумма долгов предприятий, которые контролировал господин Дерев, может составлять не менее 15 млрд рублей. При этом в описи имущества должника, составленной в октябре 2019 года финансовым управляющим, за ним числилась только одна квартира и несколько земельных участков. В то же время, по оценке временного управляющего, остаточная стоимость основных средств наиболее крупного предприятия автозавода «ДерВейс» в Черкесске составила на начало января 2020 года всего лишь 3,4 млн рублей. В связи с этим республиканское УФСБ объявило предпринимателя в федеральный розыск.

Напомним, производство на заводе «Дервейс» было прекращено в декабре 2018 года, а его оставшиеся партнеры, Chery и Lifan, были вынуждены перейти на поставки автомобилей из Китая.