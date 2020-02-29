В январе авторынок Казахстана вырос на 17%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей в Казахстане составил 5,1 тыс. единиц, что на 17% больше, чем год назад.

Самой популярной маркой на местном рынке стала корейская Hyundai – в первый месяц нынешнего года жители Казахстана приобрели 1,2 тыс. таких автомобилей, что на 39% больше, чем в январе 2019-го. Второй идет российская LADA, продажи которой сократились на 11% и составили 900 экземпляров. Замыкает тройку лидеров японская Toyota с результатом 760 автомобилей и падением продаж на 25%. В ТОП-5 самых популярных марок вошли еще узбекский Ravon (630 шт.) и корейская KIA (570 шт.; +77%).

Самой покупаемой моделью на казахстанском рынке в январе 2020 года стал седан Ravon Nexia R3, который разошелся тиражом в 420 экземпляров. Более подробная информация содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Казахстане», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».