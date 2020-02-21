BMW отзывает в России 190 автомобилей M5 и M8

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 191 автомобиля BMW M5 и M8, реализованных с февраля по декабрь 2019 года. Причиной отзыва является механическое сдавливание проводов в жгуте проводов коробки передач внутри соединения металлического зажима в сочетании с высокой температурой окружающей среды. Это при определенных обстоятельствах может вызвать расплавление изоляции жгута проводов коробки передач, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Расплавленная изоляция жгута проводов может привести к короткому замыканию между проводами со срабатыванием предохранителя. Автомобиль перейдет в аварийный режим коробки передач и переключится в нейтральное положение (N). При перезапуске автомобиля в стоячем положении автоматическая коробка передач переключится на блокировку трансмиссии на стоянке (P). На автомобилях будет выполнено корректное закрепление или переустановка жгута проводов коробки передач. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, на прошлой неделе компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 1652 автомобилей BMW 3 серии, реализованных с января 1998 года по декабрь 2000 года. Причиной отзыва стало то, что на некоторых автомобилях надувная подушка безопасности водителя оснащена одноступенчатым газогенератором типа «NADI». Появились основания полагать, что газогенератор этого типа может со временем разгерметизироваться. На автомобилях должна быть выполнена проверка серийного номера на газогенераторе надувной подушки безопасности водителя. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о ее замене.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры BMW реализовали 41520 автомобилей – на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, Россия второй год подряд остается для BMW Group рынком №1 по темпам роста продаж в мире. Более 60% в объеме реализации пришлось на SUV-модели.

Полный список дилеров BMW (и не только BMW) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».