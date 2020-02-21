Mercedes-Benz V-Класса доступен с новым пакетом Night

Российские дилеры Mercedes-Benz с марта начнут продажи минивэна Mercedes-Benz V-Класс с новым пакетом Night. Так, в черный обсидиан металлик окрашены наружные зеркала, боковые молдинги для линий Avantgarde и Exclusive, рейлинги на крыше, ламели решетки радиатора, сообщает пресс-слуба немецкой марки.

Опционально доступны легкосплавные колесные диски 18” и 19” c пятью или более спицами, а задние стекла могут быть затонированы. Кроме того, для покупателей Marco Polo и Marco Polo Horizon Mercedes-Benz предусмотрена возможность окраски подъемной крыши и дефлектора на передней части крыши.

Напомним, премиальные минивэны Mercedes-Benz V-Класс оснащаются бензиновым или дизельным четырехцилиндровыми двигателями объемом 2,1 л с системой непосредственного впрыска топлива. Дизельная версия представлена в вариантах мощности от 136 л.с. до 190 л.с., бензиновая – 211 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 1767 автомобилей V-Класса.





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