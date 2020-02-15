Продажи серийных мотоциклов Aurus начнутся не раньше 2022 года

Серийное производство мотоциклов Aurus, которые, согласно проекту, будут сопровождать во время поездок кортеж президента России, наладят в 2022-2023 гг. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, давая комментарий корреспондентам ТАСС.

Мантуров также пояснил журналистам, что запускать производство мотоциклов проще, чем автомобилей. На данный момент известно, что мотоциклы Aurus будут полностью электрическими и по своим характеристикам, согласно поставленной задаче, они не должны уступать аналогичным продуктам западных производителей.

Напомним, что о практической готовности мотоцикла заговорили еще в мае 2018 года. «Он уже практически прошел все испытания, осталось совсем немного…», - докладывал тогда президенту Путину глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Позже прошла информация, что на рынок этот красивый, не уступающий зарубежным аналогам мотоцикл, выйдет под брендом «Иж».