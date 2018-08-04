Мотоцикл проекта «Кортеж» будет продаваться под брендом «ИЖ»

Мотоцикл проекта "Кортеж" выйдет на рынок под брендом "Иж". Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Этот бренд известен с советских времен, сейчас он принадлежит нашему концерну "Калашников", который и ведет работы над новой машиной", – рассказал Чемезов, которого цитирует агентство "РИА Новости". По его словам, мотоцикл поступит в свободную продажу, однако будет ли он в точности повторять "кортежный", пока не ясно.

"В нем точно будут использоваться решения – дизайнерские и технические, которые применяются в мотоцикле для проекта "Кортеж". Мотоцикл планируется продавать как в стране, так и за рубежом", – добавил глава "Ростеха". Он пояснил, что корпорация "не ставит никаких знаков различия" между рынками.

Ранее Сергей Чемезов говорил, что мотоцикл проекта "Кортеж" может появиться не ранее 2019 года. Он отметил, что новое транспортное средство еще не прошло все испытания. Однако, по словам главы "Ростеха", прототип уже существует, и сейчас стоит задача создать инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями безопасности.

Между тем источник "РИА Новости" в силовых структурах рассказал, что мотоцикл проекта "Кортеж" пока не поступил в спецгараж, обслуживающий президента. "Мотоцикл еще находится в стадии производства", – сказал собеседник агентства. По его словам, поставка может быть в 2019 году.

Владимир Путин уже пользуется лимузином из проекта "Кортеж", также в автопарке сопровождения главы государства есть седаны. На лимузине он передвигался в Хельсинки, где провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом.

Проект "Кортеж" – это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан и минивэн на единой модульной платформе. Кроме того, этот ряд в следующем году пополнит внедорожник. Проект реализует госинститут НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства составили 12,4 млрд рублей. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 млн рублей.