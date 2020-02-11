Каждый третий проданный LADA XRAY – в версии Cross

По итогам 2019 года в России было реализовано 10 099 автомобилей LADA XRAY Cross. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это соответствует 35% от общего объема реализации семейства LADA XRAY за отчетный период (28 967 шт.), или почти каждому третьему экземпляру.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются автомобили, укомплектованные двигателем объемом 1,8 литра (122 л.с.) в сочетании с механической коробкой передач. В прошлом году они разошлись тиражом в 8 007 единиц, что эквивалентно доле почти 80%.

Оставшиеся 20% реализованных LADA XRAY Cross были оснащены мотором 1,6 л (113 л.с.) и бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором). В количественном выражении они составили 2 092 автомобиля.

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