В январе литовский авторынок вырос на 30%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам января составили 4634 единицы, что на 29,5% выше показателя годичной давности. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». При этом продажи легковых автомобилей выросли на 35,3% (до 4 255 единиц), реализация же коммерческих автомобилей (LCV) упала на 12,9% (до 379 единиц).

Тройка брендов-лидеров по результатам января осталась та же, что и по итогам 2019 года - Fiat (1875 шт.), Toyota (629 шт.), Volkswagen (376 шт.). В модельном рейтинге рынка новых легковых автомобилей на первом месте - Fiat 500, реализованный в количестве 1427 единиц. На рынке легких коммерческих автомобилей лидером является Fiat Ducato, купленный в количестве 161 штуки. Дебют месяца на литовском рынке - спортивный электрический Porsche Taycan.

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