Российские продажи Mitsubishi ASX в январе выросли на 9%

Российские дилеры Mitsubishi в январе реализовали 1539 автомобилей – на 27% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом месяце составили 806 машин (-28%). Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 369 реализованных автомобилей (-22%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 165 покупателей (+9%).

Напомним, в апреле 2020 года компания Mitsubishi начнет продажи в России обновленного кроссовера ASX. Обновления коснулись дизайна, выполненного в соответствии с корпоративной дизайнерской концепцией Dynamic Shield, а также технических узлов. А в декабре в нашей стране появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе в Калуге. Россиянам будут доступны бензиновые и дизельные варианты этой модели. Кроме того, в нынешнем году компания предложит российским покупателям новые специальные версии своих моделей, однако информация по ним пока не разглашается.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 35 тыс. новых автомобилей Mitsubishi. Это порядка на 12% меньше по сравнению с прошлым годом, когда на российском рынке было продано 39938 машин.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».