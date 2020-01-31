Mercedes-Benz снимет с производства пикап X-Class

Компания Mercedes-Benz официально подтвердила свои планы о прекращении производства пикапа Х-Class. Конвейер на заводе Nissan в Барселоне, где выпускается эта модель, будет остановлен в конце мая текущего года, сообщает "Российская газета".

Как отмечают Mercedes-Benz, компания решила прекратить выпуск "сравнительно молодой модели", поскольку пикап X-Class был нишевым продуктом и пользовался спросом только на некоторых рынках - например, в Австралии и Южной Африке. Так, в 2019 году по всему миру было продано 15,3 тыс. автомобилей этой модели. Для сравнения, реализация идентичного Nissan Navara составила свыше 66 тыс. единиц только за одно полугодие.

Дело в том, что конкуренты X-Class обходятся гораздо дешевле: Navara - на 20 тыс. евро, а Renault Alaskan - примерно на 10 тыс. евро. Таким образом, потребители посчитали, что пикап непрактичен для повседневной жизни и слишком дорог, если рассматривать его как коммерческий автомобиль.

Напомним, в России Mercedes-Benz X-Class появился весной 2018 года и с того момента в стране было продано 810 экземпляров этой модели, в том числе 547 машин в 2019 году. В настоящее время этот пикап еще доступен у официальных дилеров по цене от 3 млн 349 тыс. рублей.

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