Seat Leon сменил поколение и стал гибридом

Компания Seat представила хэтчбек и универсал Leon четвертого поколения, которые стали больше предшественников, а также впервые получили гибридные версии. Публичная премьера автомобилей состоится в марте на Женевском автосалоне, сообщает портал Autonews.ru.

Новый Leon построен на той же модульной платформе MQB концерна Volkswagen. При этом длина хэтчбека составила 4368 мм, ширина – 1800 мм, а высота – 1456 мм, что на 86 мм длиннее, на 16 мм уже и 3 мм ниже автомобиля предыдущего поколения. Размер колесной базы вырос на 50 мм – до 2686 миллиметров.

В Seat отметили, что новый Leon стал первым «полностью подключенным» автомобилем марки. Модель предлагают с полностью цифровой приборной панелью диагональю 10,25 дюйма, а также с информационно-развлекательным комплексом, для которого доступны сенсорные дисплеи размером 8,25 или 10 дюймов. Мультимедийный комплекс поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Базовым мотором нового «Леона» стал трехцилиндровый агрегат объемом 1 л, развивающий 90 или 110 л.с. Кроме того, доступны 1,5-литровые «турбочетверки» мощностью 130 и 150 л.с., а на вершине линейки стоит 190-сильный двигатель объемом 2,0 л. Самые мощные варианты 1,0- и 1,5-литровые моторы работают по схеме mild hybrid – со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью. Дизельная гамма представлена 2-литровыми моторами, выдающими 115 и 150 л.с.

Кроме того, у Seat Leon появилась полноценная гибридная модификация с возможностью подзарядки аккумуляторов от электросети. В состав силовой установки вошли 1,4-литровый бензиновый двигатель, электромотор, блок литий-ионных батарей на 13 кВт/ч, а также 6-ступенчатый «робот» DSG. Суммарная мощность агрегатов составила 240 л.с. Исключительно на электротяге гибрид способен проехать около 37 км.