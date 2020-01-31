Франкфуртский автосалон уходит в историю

В 2019 году истек контракт Немецкой ассоциации автомобильной промышленности и выставочного центра Messe Frankfurt, а это значит, что в 2021 году Международный автосалон во Франкфурте (Internationale Automobil-Ausstellung, IAA) проводиться не будет.

Как сообщает портал Motor.ru, в течение нескольких недель организаторы выставки должны выбрать новый город для ее проведения. В числе основных кандидатов называли Кельн, Гамбург, Ганновер, Берлин и Мюнхен, однако затем список сократился до трех последних. Но одним переносом автосалона дело не ограничится – ассоциация намерена изменить саму концепцию моторшоу к 2021 году, чтобы сделать участие в ней более привлекательным для автопроизводителей.

«Идеи и концепции Франкфурта-на-Майне были впечатляющими. Однако, после оценки всех составляющих, IAA 2021 больше не будет проводиться в этом городе», – заявили в Немецкой ассоциации автомобильной промышленности.

Между тем, автомобильные компании все чаще отказываются выставлять свои новинки на автомобильных салонах, отдавая предпочтения онлайн-презентациям и самостоятельным премьерам. Осенью прошлого года крупнейшие автопроизводителей назвали формат мотор-шоу устаревшим. Они считают, что на смену ему может прийти новый, в центре которого будет не конечный продукт, а «концепция мобильности». Иными словами, компании будут представлять разработки в сфере «мобильности будущего», а машины станут лишь приложением к различным сервисам.

В 2019 году от участия во Франкфуртском автосалоне отказались Nissan, Aston Martin, Ferrari, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota и Volvo, а на моторшоу в Женеву не приехал Ford и Volvo. Также ранее стало известно о том, что в 2020 году Женевскую выставку пропустит Lamborghini, а Volkswagen не будет присутствовать на автосалоне в Париже.

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