Renault и Nissan возобновят совместную разработку новых моделей

В Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi планируют снова совместно разрабатывать автомобили. По данным издания Automotive News Europe, совет директоров 30 января проведет встречу в Японии, на которой обсудят возобновление совместных научно-исследовательских проектов.

Несмотря на то, что отношениям альянса был нанесен серьезный удар, инженерные команды Renault и Nissan готовы к совместной коллаборации. Ведь использование совместных технологий, силовых установок и автомобильных платформ позволит сэкономить, пишет "Российская газета".

В рамках электрификации и автоматизации транспортных средств в 2017 году бывший глава альянса Карлос Гон принял стратегический план "Альянс 2022", в котором были прописаны средства достижения максимальной синергии. В связи с судебным процессом и последовавшими увольнениями топ-менеджера со всех постов многие проекты были закрыты либо заморожены.

Главные инженеры Renault и Nissan также обсудят и вопрос взаимодействия в сфере гибридов. В данный момент каждый из трех основных участников альянса создал свою систему, но она считается недостаточно эффективной.

Известно, что Nissan начнет использовать разработанную в Renault технологию E-Tech в кроссовере Juke, Renault в свою очередь оснастит модель Kadjar "ниссановской" e-Power. Mitsubishi планирует поделиться со своими партнерами собственной гибридной установкой от Outlander PHEV.

Если что-то из совместных продуктов Альянса со временем подготовят для российского рынка - вы увидите это в нашем «Календаре новинок».