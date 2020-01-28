Renault выпустит электрический ситикар на платформе Smart

У компактного Renault Twingo появится электрическая версия, которая разделит архитектуру с Smart EQ ForFour. Новинка получит имя Twingo Z.E и будет вновь разработана совместно с Daimler. По данным британского издания AutoExpress, премьера электромобиля состоится в марте на Женевском автосалоне, а продажи в Европе начнутся в конце года.

Как пишет портал Motor.ru, техническая общность с Smart EQ ForFour означает, что Twingo Z.E. сохранит заднемоторную компоновку с единственным электродвигателем мощностью до 80 л.с. Кроме того, ситикар Renault может «унаследовать» у Smart аккумуляторную батарею емкостью 17,6 кВт/ч: в таком случае запас хода на одной зарядке составит около 150 км по циклу NEDC.

Сотрудничество Renault и Daimler означает, что новый Twingo Z.E. можно будет контролировать с помощью специального приложения для смартфонов: владелец сможет узнать о местоположении электрокара, уровне заряда аккумулятора или поделиться автомобилем с друзьями.

Компания Renault убрала Twingo текущего поколения из гаммы британских моделей из-за низкого спроса, но в континентальной Европе продажи ситикаров стабильны: в 2019 году бензиновые Twingo разошлись тиражом более 85 тыс. экземпляров.

Перспективы развития сотрудничества Renault и Daimler в А-сегменте туманны: в прошлом году немецкий концерн продал половину акций Smart холдингу Geely, и по условиям соглашения разработка новых моделей Smart будет вестись силами китайской компании.

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