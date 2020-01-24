Bugatti Chiron будут выпускать до 2021 года

В Bugatti рассказали о сроках производства модели Chiron: она по-прежнему доступна для заказа, так как ее будут выпускать до конца 2021 года. К этому сроку соберут 500 экземпляров, на 100 из которых еще принимаются заявки. Кроме того, на 2021 год запланирован старт сборки Bugatti Chiron Super Sport 300+, сообщает портал Motor.ru.

Напомним, Chiron появился на рынке в 2017 году и в дебютный год было собрано 70 гиперкаров. В 2018-м выпустили еще 76 единиц, а в 2019-м – 80 экземпляров. Двухсотый произведенный Chiron в исполнении 110 ans Bugatti посвятили 110-летию со дня основания компании – его отличает изображения французского флага на кузове и наличие панорамной крыши уже в базовом оснащении. Спецверсия выйдет ограниченной партией из 20 машин, на каждую из которых уже есть покупатель.

Что же касается Bugatti Chiron Super Sport 300+, который выпустят в количестве 30 экземпляров, то он укомплектован 8,0-литровым W16 мощностью 1578 л.с. и способен разогнаться до 490,484 км/ч (однако ограничитель будет срабатывать на 440 км/ч). Стоимость автомобиля составляет около 3,5 млн евро.

Ранее автопроизводитель объявил 2020 год «годом Bugatti» и продемонстрировал тизер некой новой модели. По одной из версий, речь идет о серийном La Voiture Noire, ультрадорогом гиперкаре, выпущенном в единственном экземпляре. Новинка дебютировала на Женевском автосалоне в марте 2019 года, однако лишь в статусе прототипа. Стоимость такого автомобиля составляет 11 млн евро.

Кроме того, в конце 2019 года в Bugatti заявили о намерении «до последнего сопротивляться переходу на электротягу». По словам генерального директора Стефана Винкельманна, этого не произойдет как минимум «до конца десятилетия».

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