Продажи автомобилей немецких брендов в России выросли на 5%

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2019 года в РФ было реализовано 192,5 тыс. новых легковых автомобилей немецких марок, что на 5% больше, чем за тот же период 2018 года. Как отмечают эксперты агентства, продажи таких машин растут на фоне падения всего российского рынка (-3%).

Среди немецких брендов сильнее всего за это время выросла реализация автомобилей Porsche (+20%). В свою очередь, у лидеров премиум-сегмента – BMW и Mercedes-Benz – продажи увеличились на 16% и 8% соответственно. Кроме них, положительную динамику демонстрирует еще и Smart (+4%).

Отметим также, что объемы реализации автомобилей Volkswagen и Audi остались на уровне годичной давности.

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