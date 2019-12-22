Раскрыты подробности об обновленном Mitsubishi ASX для России

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на обновленный кроссовер Mitsubishi ASX. Новинка поступит в продажу в первой половине 2020 года с двумя вариантами моторов, передним либо полным приводом. Цены станут известны ближе к запуску, пишет портал Motor.ru. Стоимость текущей версии модели начинается от 1 млн 229 тыс. рублей.

Обновленный Mitsubishi ASX будет доступен с базовым 117-сильным мотором объемом 1,6 литра в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо с более мощным 2,0-литровым двигателем, который развивает 150 л.с. и агрегатируется с вариатором. В списке доступного оснащения указаны климат-контроль, мультимедиа, кресла с функцией подогрева, камера заднего вида, светодиодная оптика, а также набор электронных ассистентов.

Напомним, европейская премьера обновленного Mitsubishi ASX состоялась в Женеве в марте этого года. От дорестайлинговой модели кроссовер можно отличить по Х-образному обрамлению решетки радиатора, узкой оптике и фонарям с LED-секциями – неотъемлемым составляющим фирменного стиля марки под названием Dynamic Shield.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо обновленного кроссовера ASX, во втором полугодии 2020-го в России появится обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе в Калуге. Кроме того, в будущем году компания предложит российским покупателям новые специальные версии своих моделей, однако информация по ним пока не разглашается.

Напомним, ранее компания Mitsubishi объявила о прекращении поставок в нашу страну внедорожника Pajero. Таким образом, эта модель покидает российский рынок вслед за Японией и Германией. Последняя партия была названа Final Edition и отличается одноименными памятными наклейками на кузове и в салоне. На данный момент Pajero Final Edition еще есть в наличие у дилеров (количество ограничено).

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 36510 автомобилей, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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