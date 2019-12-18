ТОП-10 самых распространенных марок грузовых автомобилей в РФ

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России числится 3 млн 768,7 тыс. грузовых автомобилей (по состоянию на 1 июля 2019 года).

Порядка 60% всех грузовиков в стране приходится на три отечественные марки. Лидером здесь является «КАМАЗ» - на середину года насчитывалось 918,7 тыс. таких машин, что соответствует примерно четверти всего грузового парка. Далее следует «ГАЗ» (732,2 тыс. шт.), которому принадлежит почти 20% всех грузовых автомобилей в РФ. А замыкает тройку лидеров «ЗИЛ» с показателем 507,8 тыс. единиц.

Кроме перечисленных брендов, в ТОП-10 самых распространенных грузовиков в России попадают: «МАЗ» (290,8 тыс. шт.), «Урал» (173,7 тыс. шт.), «САЗ» (166,8 тыс. шт.), Volvo (102,4 тыс. шт.), MAN (95,4 тыс. шт.), Scania (85 тыс. шт.) и Mercedes-Benz (75,6 тыс. шт.).

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