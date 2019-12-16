BMW отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 19087 кроссоверов BMW X6 и BMW X6M, реализованных с сентября 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является то, что использование детских сидений с креплениями Isofix и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб Isofix. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья Isofix более невозможно, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнено приваривание промежуточной вставки к удерживающей скобе Isofix. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры BMW начали продажи BMW X6 нового поколения, премьера которого состоялась в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Новый BMW X6 доступен в России в четырех вариантах по цене от 5 млн 420 тыс. рублей до 6 млн 770 тыс. рублей. По сравнению с предшественником габариты автомобиля немного изменились: на 26 мм выросла длина (4935 мм), на 15 мм увеличилась ширина (2004 мм), а колесная база растянулась на 24 мм (до 2975 мм). При этом BMW X6 стал на 6 мм ниже (1696 мм), а передняя колея расширилась на 44 мм (1684 м), за счет чего снизился центр тяжести. Объем багажника не изменился (580 литров), однако возможностей для трансформации стало больше благодаря заднему сиденью, которое складывается в пропорции 40:20:40.

Наиболее мощная и динамичная версия BMW X6 M50i оснащена 4,4-литровым мотором V8 мощностью 530 л.с. и с крутящим моментом 750 Нм. Такой автомобиль по умолчанию комплектуется адаптивной М подвеской с системой электронной регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control, сервотроником с двумя вариантами настроек, М выхлопом и 21-дюймовыми колесами.

Внешне BMW X6 M50i отличается передним бампером с большим воздухозаборником, диффузором сзади, окрашенными в цвет Серый Церий наружными зеркалами, воздухозаборниками, обозначениями модели и выхлопными патрубками. В салоне черные спортивные сиденья с отделкой Vernasca и спортивный кожаный M руль.

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