«Горячие» модели Mercedes-AMG A 45 и CLA 45 доступны для заказа в России

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на самые мощные версии компактных моделей – это хэтчбек Mercedes-AMG A 45 S и седан Mercedes-AMG CLA 45 S. При этом более простые варианты «сорок пятых» без литеры S в нашей стране продаваться не будут. Срок поставки всех компактных AMG-моделей – стандартные 3-4 месяца.

Как пишет издание «Авторевю», обе новинки имеют полностью идентичную техническую начинку. Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор, развивающий 421 л.с. и 500 Нм. В трансмиссии – 8-ступенчатый «робот» AMG Speedshift DCT-8G c двумя мокрыми сцеплениями и полный привод с индивидуальными муфтами подключения задней оси. Седан Mercedes-AMG CLA 45 S может разогнаться до «сотни» за 4,0 с, а пятидверка A 45 S – за 3,9 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 270 км/ч.

В России обе модели предложены в комплектации «Особая серия», которая включает обивку сидений кожзамом Artico, 10-дюймовые экраны для комбинации приборов и медиасистемы, навигатор, камеру заднего вида, однозонный климат-контроль, электропривод сиденья водителя, светодиодные фары, круиз-контроль и 19-дюймовые колеса. Цены на хэтчбек Mercedes-AMGA 45 S начинаются от 4 млн 490 тыс. рублей, а седан CLA 45 стоит от 4 млн 590 тыс. рублей.

У седана A-класса экстремальной модификации с индексом «45» пока нет, зато для заказа теперь доступен более скромный Mercedes-AMG A 35, хотя аналогичные хэтчбек и седан CLA появились в российских прайс-листах чуть раньше. Он оснащен 2,0-литровой турбочетверкой (306 л.с., 400 Нм), 7-ступенчатым «роботом» AMG Speedshift DCT 7G и полным приводом с одной муфтой подключения задних колес. Время разгона до 100 км/ч – 4,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Оснащение «тридцать пятого» седана почти такое же, как у вышеупомянутых «сорок пятых» моделей, хотя колеса поменьше (18 дюймов), сиденья проще, да и весь интерьер оформлен скромнее. А стартовая цена – 3 млн 550 тысяч рублей (на 40 тысяч дороже хэтчбека, но на 50 тыс. рублей дешевле, чем CLA 35).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 3750 легковых автомобилей – на 20% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадацти месяцев 2019 года в России было продано 37169 машин с трехлучевой звездой, что на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».