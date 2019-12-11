ТОП-10 новых кроссоверов и внедорожников со средневзвешенной ценой от 2,5 до 3 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» ранее сообщали о самых популярных новых автомобилях сегмента SUV в различных ценовых диапазонах. На очереди – рейтинг таких моделей, средневзвешенная цена которых составляет от 2,5 до 3 млн рублей.

Возглавляет этот рейтинг Hyundai Santa Fe – за 10 месяцев 2019 года в России было реализовано 8859 новых таких автомобилей. Отметим, что в указанной категории эта модель обладает наименьшей средневзвешенной ценой – 2 млн 516 тыс. рублей. На втором месте находится KIA Sorento Prime с результатом 8658 проданных экземпляров и средней ценой 2 млн 613 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Pajero Sport (5488 шт.; 2 млн 768 тыс. руб.).

На четвертой и пятой позициях располагаются Lexus NX (4592 шт.; 2 млн 895 тыс. руб.) и Toyota Fortuner (4042 шт.; 2 млн 686 тыс. руб.) соответственно. Объемы реализации следующих трех моделей оказываются весьма сопоставимыми: Nissan Murano (2698 шт.; 2 млн 822 тыс. руб.), Ford Explorer (2663 шт.; 2 млн 898 тыс. руб.), BMW X1 (2637 шт.; 2 млн 574 тыс. руб.).

В ТОП-10 наиболее популярных новых SUV со средневзвешенной ценой от 2,5 до 3 млн рублей по итогам января – октября попадают еще Volvo XC40 (1445 шт.; 2 млн 876 тыс. руб.) и Lexus UX (752 шт.; 2 млн 604 тыс. руб.).

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* Рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов)