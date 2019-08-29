Новый Porsche Macan GTS доступен для заказа в России

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новую спортивную версию компактного кроссовера Macan GTS. Базовая стоимость новинки составляет 5 млн 419 тыс. рублей, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Под капотом нового Macan GTS установлен 2,9-литровый двигатель V6 битурбо, который развивает 380 л.с. – на 20 л.с. больше, чем прошлая модель. В сочетании с коробкой передач PDK, получившей новые настройки, и опциональным пакетом Sport Chrono автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды. Тем самым он оказывается на три десятых быстрее предшественника. Максимальная скорость составляет 261 км/ч.

Заниженная на 15 мм подвеска в сочетании со специально настроенной системой регулировки амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM) обеспечивает еще более высокую поперечную динамику. В качестве опции предлагается адаптивная пневмоподвеска, заниженная еще на 10 мм. Также новый Macan GTS оснащается 20-дюймовыми колесами RS Spyder Design в комбинации с большими тормозными дисками из серого чугуна (360 х 36 мм спереди и 330 х 22 мм сзади). В качестве опции можно заказать тормозную систему Porsche Surface Coated Brake (PSCB) с покрытием тормозных дисков из карбида вольфрама или керамические тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), обеспечивающие еще более высокие показатели замедления. В базовую комплектацию нового Macan GTS входят спортивная выхлопная система со специальными для GTS настройками.

Что касается экстерьера автомобиля, в базовой комплектации новый Macan GTS получил пакет Sport Design с новыми передним и задним бамперами, а также эффектными боковыми облицовками. Переднюю часть кузова отличают окрашенные в черный цвет детали, в него окрашены диффузор и выхлопные патрубки серийной спортивной выхлопной системы. Также затемнены светодиодные фары с Porsche Dynamic Light System (PDLS) и трехмерные задние фонари со светодиодной светящейся полосой. В качестве опции можно заказать светодиодные фары черного цвета с PDLS Plus.

Интерьер нового Macan GTS отличают высококачественные материалы, как например Alcantara на центральных частях сидений, подлокотниках на центральной консоли и дверях, а также матовый алюминий. Многофункциональное спортивное рулевое колесо с ободом из гладкой кожи и лепестками переключения передач входит в базовую комплектацию, как и эксклюзивные спортивные сиденья GTS с восьмипозиционной регулировкой и увеличенными боковыми валиками для лучшей фиксации тела при динамичном прохождении поворотов. Кожаная отделка GTS цвета Carmine Red или Crayon с отделкой из Alcantara и дополнительными цветовыми акцентами, аудиосистема Bose Surround Sound и новое место для хранения смартфона и функцией индуктивной зарядки могут быть использованы для дополнительной индивидуализации автомобиля. В качестве опционального оборудования также доступны адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробках, система помощи при парковке с камерой заднего вида и функцией кругового обзора, обогрев ветрового стекла и ионизатор воздуха.

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