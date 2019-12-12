KIA представила новую Optima для глобального рынка

Компания KIA представила новый седан К5, предназначенный для продажи на различных мировых рынках (в России модель текущего поколения известна как KIA Optima). В продажу на большинстве экспортных рынков новинка поступит в первой половине 2020 года, о дате появления в России будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба KIA.

Впервые седан бизнес-класса KIA оснащается системой полного привода – она будет доступна наравне с привычным вариантом привода на передние колеса. Под капотом разместятся новые бензиновые двигатели, использующие технологии Smartstream и агрегатирующиеся с новой 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и «мокрым» картером. Также новый К5 отличает высокое качество исполнения салона, высокотехнологичные системы безопасности и обновленное шасси.

Седан с силуэтом фастбека демонстрирует новое направление дизайна KIA. Высота нового К5 стала меньше на 20 мм (она теперь составляет 1445 мм), габаритная длина увеличилась на 50 мм (до 4905 мм), а ширина – на 25 мм (до 2850 мм). Колесная база также стала больше на 45 мм и составляет 2850 мм. Более подробная информация о российской версии модели будет представлена ближе к дате начала продаж.

Напомним, на российском рынке в настоящее время KIA Optima в начальной комплектации Classic с 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и МКП предлагается от 1 млн 364 тыс. 900 рублей. Максимально укомплектованная версия GT с двигателем 2,0 л (245 л.с.) и «автоматом» стоит 2 млн 074 тыс. 900 рублей.

По итогам ноября KIA Optima заняла третье место по объему продаж в линейке KIA на российском рынке с показателем 1886 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. С начала года этот бизнес-седан выбрали 24038 российских покупателей – на 24% больше, чем за январь-ноябрь 2018 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году компания KIA представит на российском рынке компактный кроссовер Seltos и обновленный внедорожник Mohave. Конкретные сроки появления новинок еще не определены, как и спецификации для российского рынка.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».