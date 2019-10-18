Audi объявила цены на новый купе-кроссовер Q3 Sportback

Компания Audi представила в России свой первый компактный купе-кроссовер – Audi Q3 Sportback, который уже доступен для заказа у российских дилеров. Новинка предлагается с двумя бензиновыми двигателями: 35 TFSI (1.4 TFSI, 150 л.с.) и 40 TFSI quattro (2.0 TFSI, 180 л.с.) по цене от 2 млн 526 тыс. рублей и 2 млн 838 тыс. рублей соответственно. Первые автомобили появятся в шоу-румах дилерских центров Audi в первом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Внешний вид Audi Q3 Sportback отличает большая черная восьмиугольная решетка радиатора сотовой структуры, которую обрамляет серебристая рамка. То же относится и к трапециевидным воздухозаборникам, соединенным между собой горизонтальной планкой в бампере. Узкие клиновидные фары заходят далеко на фронтальную часть.

Благодаря низкой линии крыши, переходящей в задние стойки с большим углом наклона, Audi Q3 Sportback при взгляде сбоку выглядит заметно длиннее, чем Audi Q3. Длина нового компактного купе-кроссовера составляет 4501 мм, ширина – 1849 мм (с зеркалами), высота – 1556 мм. Колесная база равна 2680 мм.

Что касается интерьера, центральным элементом выступает сенсорный дисплей системы MMI в глянцево-черном обрамлении. Его восьмиугольная форма перекликается с дизайном решетки радиатора Singleframe. Дисплей, а также расположенный под ним модуль управления климатической системой развернуты в сторону водителя на 10 градусов. Задние сиденья сдвигаются вперед и назад в диапазоне 150 мм, наклон спинок, складывающихся в соотношении 40:20:40, можно также отрегулировать.

Новый Audi Q3 Sportback предлагается в трех линиях оснащения: стандартная, Advance и Sport. В стандартную комплектацию Audi Q3 Sportback входит прогрессивное рулевое управление, изменяющее передаточное отношение в зависимости от угла поворота и придающее вождению спортивный характер, а также система Audi driveselect, которая предлагает шесть режимов адаптации настроек многочисленных функций, включая характеристики двигателя и трансмиссии, регулировку амортизаторов и ассистента рулевого управления.

Кроме того, в список стандартного оснащения нового Audi Q3 Sportback входят светодиодные фары, блестящие декоративные молдинги по периметру оконных проемов, подогрев передних сидений, передний центральный подлокотник, внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, датчик света и дождя, мультифункциональный кожаный руль дизайна «3 спицы», информационно-развлекательная система MMI Radioplus, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюймов, Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона и др.

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