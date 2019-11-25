АВТОСТАТ | Продажи новых автомобилей в Армении увеличились на 10%

Продажи новых автомобилей в Армении увеличились на 10%

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Продажи новых автомобилей в Армении увеличились на 10%

Рынок транспортных средств в Армении
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Армении по итогам 10 месяцев 2019 года составил 1,9 тыс. единиц. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

Около 35% местного авторынка приходится на японскую марку Toyota – с января по октябрь жители Армении приобрели 650 новых таких машин. Второе место, с большим отставанием от лидера, занимает немецкий премиум-бренд Mercedes-Benz (140 шт.). Замыкает же тройку лидеров корейская KIA (130 шт.). Также за отчетный период здесь было реализовано более 100 новых автомобилей марок LADA, Lexus и Nissan. У остальных брендов этот показатель меньше.

О том, какие именно модели легковых машин популярны на у жителей республики можно узнать в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Армении», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи марки-лидеры kia lada lexus mercedes-benz nissan toyota

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