Подпиской автомобилей Hyundai Mobility воспользовалось 100 человек

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» уже отмечало, что в начале ноября по подписке Hyundai Mobility работал 61 автомобиль. И вот теперь, спустя месяц, их количество достигло «юбилейного» показателя.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», 10 декабря нынешнего года число людей, воспользовавшихся сервисом Hyundai Mobility, достигло 100. При этом само приложение по онлайн-подписке на автомобили было запущено в середине октября 2019 года.

Отмечается, что наиболее популярной моделью в приложении Hyundai Mobility является кроссовер Santa Fe, который выбрало около половины всех «подписчиков». Ежемесячный тариф подписки на эту модель в зависимости от срока использования составляет от 45 900 до 88 000 рублей. На кроссовер Hyundai Tucson подписалось около 30% пользователей, а тарифы по нему находятся в интервале 35 900 – 72 000 рублей.

Что касается других моделей, на которые распространяется подписка Hyundai Mobility, то кроссовер Creta можно взять в пользование за 29 900 – 65 000 рублей в месяц, а микроавтобус H-1 – за 49 900 – 88 000 рублей.

В настоящее время в приложении доступна к выбору подписка Freedom (от 1 месяца до года), при этом варианты почасовой и посуточной подписки (City и Country) появятся позже. Также отметим, что более 90% пользователей онлайн-сервиса остановили свой выбор на годовом сроке подписки, а остальные – взяли автомобили на меньший срок.

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