61 автомобиль уже работает по подписке Hyundai Mobility

За два месяца с момента объявления о начале подписки на автомобили приложение Hyundai Mobility скачали 22 000 пользователей. В программе участвуют 12 дилеров в Москве, а до конца 2019 года этот сервис будет доступен и для жителей Санкт-Петербурга и Самары. Всего на программу пока выделено 200 автомобилей и в плане значится рост до 400-х.

«61 автомобиль уже работает по подписке», - сообщил на форуме «IT-революция в автобизнесе – 2019» Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ», генеральный директор Hyundai Mobility Lab. «Это реальное изменение, прорыв», - отметил спикер и добавил, что наибольший спрос оказался на длинную подписку – годовую.

Если вспомнить ситуацию на авторынке десятилетней давности, то покупка автомобиля в кредит считалась лишней тратой денег. Сюда же можно отнести осторожное отношение к каршерингу, присутствовавшее еще несколько лет назад. Новые технологии всегда будут пугать консервативную часть потребителей, но всегда будут находиться «исследователи», хотя их не так много. Что касается дороговизны подписки, то сейчас самый «бюджетный» вариант – это взять «Крету» на год и платить около 30 000 рублей в месяц. Наверняка, те, кто брали авто в кредит, быстрее увидят преимущества и недостатки «подписки».

Как это работает? После скачивания приложения, заполнения своих данных и выбора модели и тарифа придется подождать одобрения (обычно за 24 часа приходит ответ). Причем сейчас уровень одобренных заявок близок к 65%.

Какие модели доступны по подписке? Это Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe (5- и 7-местные версии) и 8-местный миниавтобус Hyundai H-1. Как пользоваться? Обслуживание автомобиля, конечно, только у дилера, все включено (ТО, сезонная замена шин и т.д.). Запись на обслуживание – самостоятельно, все как с личным авто.

В планах компании Hyundai – подключить к программе дилеров во всех городах-миллионниках РФ.

Посмотреть список дилеров автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, можно здесь >>>