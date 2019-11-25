АВТОСТАТ | Число лизинговых сделок по автотранспорту за месяц выросло на 7%

Число лизинговых сделок по автотранспорту за месяц выросло на 7%

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Число лизинговых сделок по автотранспорту за месяц выросло на 7%

База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год.
Все ежемесячные обзоры

К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год».

Так, в октябре нынешнего года в нашей стране было совершено 21 тыс. сделок лизинга по автотранспорту, что на 7% больше, чем в сентябре (19,7 тыс. шт.).

Свыше половины (56%) из них пришлось на легковые автомобили, что соответствует 11,8 тыс. единиц и на 1% превосходит сентябрьский показатель. Количество сделок лизинга в сегменте LCV выросло на 11% (до 3,1 тыс. шт.), среди грузовиков – на 15% (до 5,4 тыс. шт.).

А наибольший рост числа лизинговых сделок за месяц отмечен у автобусов – в 1,5 раза. Но их объемы пока остаются невысокими – в октябре они составили 660 штук.

Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах России, в том числе Крыму и Севастополе, содержится здесь.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили автобусы легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили лизинг автолизинг

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