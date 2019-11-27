Volkswagen в 2020 году привезет в Россию три новинки

Компания Volkswagen рассказала о том, какие новинки появятся в нашей стране в следующем году. Итак, в первом квартале должны стартовать продажи обновленного Passat, во втором квартале на рынке появится Jetta седьмого поколения, а в третьем квартале до российского рынка доберется лифтбек Arteon, пишет "Российская газета".

Обновленный Volkswagen Passat для европейского рынка основан на более современной платформе МQB, а следы рестайлинга проявляются главным образом в анфас - модель получила более современную светодиодную оптику (опционально теперь доступны матричные фары IQ Light), иные решетку радиатора и бамперы. Сзади чуть иначе оформлена надписью Passat на крышке багажника. Главное новшество в салоне - опциональная модернизированная виртуальная панель приборов, которая уменьшилась в размерах (с 12,3 до 11,7 дюйма), но стала при этом более стильной и информативной. В базовой версии предложат аналоговую "приборку". В России гамму двигателей откроет седан со 150-сильным турбомотором 1.4 TSI (с механикой или роботом DSG), вернется и 2,0-литровый дизель (150 л.с.). Также ожидается появление Passat с 2,0-литровым бензиновым 190-сильным двигателем (мотора 1.8 TSI больше не будет).

Новая Jetta не только получила свежий дизайн, но и построена на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя. Седан для российского рынка будет иметь три комплектации, два двигателя на выбор и широкий набор функционального оборудования. Автомобиль будет поставляться в Россию с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра, мощностью 110 и 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 155 и 250 Нм. В паре со 100-сильным мотором пойдет 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, а в 150-сильной версии будет доступен только "автомат".

Что касается лифтбека Arteon, он построен на модульной платформе MQB. В Европе машину оснащают турбированными моторами 2.0 - бензиновыми на 190 и 272 л.с. и дизельными на те же 190 и 240 л.с. Все они работают с преселективным семиступенчатым "роботом" DSG. В Европе Arteon на данный момент является самой большой и дорогой моделью Volkswagen. Автомобиль заменил в линейке марки снятый с производства Passat CC.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».