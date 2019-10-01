АВТОСТАТ | Обновленный кроссовер Cadillac XT5 доступен для заказа в России

Обновленный кроссовер Cadillac XT5 доступен для заказа в России

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Обновленный кроссовер Cadillac XT5 доступен для заказа в России

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Российские дилеры Cadillac начали прием заказов на рестайлинговый кроссовер XT5, который поступит в продажу в начале 2020 года. Модель предлагается в двух комплектациях – Premium Luxury и Sport, которые различаются дизайном экстерьера и интерьера, а также настройками подвески автомобиля. Специальная цена на новинку только на период предзаказа составит 2 млн 990 тыс. рублей, с учетом Trade-in, сообщает пресс-служба американской марки. Cadillac XT5 оснащен новым 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 200 л.с. в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Стартовая комплектация Cadillac XT5 включает камеру заднего обзора высокого разрешения, систему предотвращения выезда из занимаемой полосы, систему помощи при парковке спереди и сзади, систему контроля слепых зон, систему определения расстояния до идущего впереди автомобиля и предупреждения о возможном фронтальном столкновении, систему определения пешеходов. Сигнал о потенциальной опасности может быть передан водителю через функцию вибропредупреждения, установленную в подголовнике водительского сидения.

Cреди дополнительных опций стоит отметить зеркало заднего вида с возможностью передачи потокового видео, систему кругового обзора, систему автоматической парковки с функцией торможения, проекционный дисплей, а также абсолютно новую для XT5 систему ночного видения, которая позволяет обнаружить объекты на расстоянии более 30 метров в темное время суток и выводит изображение дороги впереди автомобиля на экран панели приборов.

В новом Cadillac XT5 интегрирована аудиосистема Bose Performance Series с 14 громкоговорителями. В автомобиле используется запатентованная система активного шумоподавления Bose Audio Pilot и система объемного звучания Centerpoint.

Уже в стартовой комплектации в  отделке интерьера использованы такие материалы, как натуральное дерево, кожа, углеволокно и металл, передающие атмосферу роскоши и уюта. Кроме того, светодиодная подсветка эффектно подчеркивает линии интерьера. Элементы отделки салона изготовлены вручную из высококачественной натуральной кожи. Панорамная крыша UltraView входит в базовую комплектацию автомобиля.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки премиум-марки cadillac cadillac xt5

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