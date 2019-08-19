Brilliance привезет в Россию обновленный кроссовер V3

Компания Brilliance в августе-сентябре 2020 года планирует начать продажи в России обновленного компактного кроссовера Brilliance V3. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в компании «Бриллианс Мотор», добавив, что информация по комплектациям появится в первом квартале будущего года.

Внешний вид и интерьер обновленного Brilliance V3 претерпели серьезные изменения. Это и новые фары, и бампера, и решетка радиатора, и задние фонари. Изменились габариты: 4240/1803/1600 мм (длина увеличилась на 40 мм, ширина – на 13 мм). Колесная база прежняя: 2570 мм.

Напомним, продажи компактного кроссовера Brilliance V3 стартовали на российском рынке в августе этого года. Модель, импортируемая из Китая в Россию, – это модификация, используемая для продажи на внешних рынках. Цены на Brilliance V3 варьируются от 839 тысяч до 939 тыс. рублей. На российском рынке Brilliance V3 предлагается в четырех комплектациях: две с механической 5-ступенчатой коробкой передач и две с 5-диапазонным «автоматом». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 107 л.с., потребляющий в городском цикле всего 5,9 л на 100 км.

Вместе с тем в 2020 года российский рынок окончательно покинет кроссовер Brilliance V5 (и с атмосферным двигателем 1.6 л, и с турбо - 1.5Т). Модель уже снята с производства в Китае, а у российских дилеров остались единичные экземпляры.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года на российском рынке было реализовано 209 автомобилей Brilliance, что на 51% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».