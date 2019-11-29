Volkswagen отзывает в России автомобили из-за проблем с подушками безопасности

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 24 автомобилей Volkswagen Tiguan и Passat CC, реализованных в 2015-2016 годах. Причиной отзыва является существующая вероятность выхода из строя конденсатора в блоке управления подушек безопасности из-за недостаточной термообработки. Отказ конденсатора может привести к искажению сигнала датчика, сообщает пресс-служба Росстандарта. В большинстве случаев это изменение сигнала датчика обнаруживается блоком управления, в результате чего система подушек безопасности отключается. Об отключении подушек безопасности сигнализирует контрольная лампа подушек безопасности, которая однозначно сообщает водителю о неисправности системы подушек безопасности. Однако нельзя полностью исключать, что блок управления распознает изменение сигнала датчика как сигнал удара (ошибочное определение лобового столкновения). В результате возможно ошибочное срабатывание подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности. На автомобилях необходимо обновить программное обеспечение блока управления подушек безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в сентябре компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 288 автомобилей Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon, реализованных с 2014-го по 2015 год. Причина отзыва автомобилей с двигателем 1,2 л, а также автомобилей Volkswagen Golf с двигателями 1,2 л и 1,6 л, заключалась в том, что винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могут ослабнуть. Вследствие этого масло может вытечь и попасть на проезжую часть. На автомобилях необходимо заменить регулятор фаз газораспределения.

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