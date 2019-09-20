Mercedes-Benz отзывает в России 360 фургонов Sprinter

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 361 коммерческого автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, реализованного с февраля по июль 2019 года.

Причиной отзыва является некорректная работа задних фонарей, сообщает пресс-служба Росстандарта. Если переключить поворотный переключатель освещения слишком быстро (≤0,5 секунды) из одного положения в другое, то яркость задних фонарей может быть сильно снижена. В крайнем случае задние фонари могут полностью выйти из строя. При этом на комбинации приборов будет отображаться сообщение только о полном выходе из строя фонарей. Из-за недостаточной видимости автомобиля возрастает риск возникновения аварии. Функция стоп-сигнала будет работать впредь. На всех автомобилях будет заново проведена кодировка программного обеспечения блока управления модулем обработки сигналов и управления. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в сентябре компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 4635 фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic, реализованных с августа 2017-го по май 2018 года. Причиной отзыва стал жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн. Если произойдет перетирание электропроводов, то могут возникнуть неисправности электрокомпонентов, что может привести, помимо прочего, к переходу двигателя в аварийный режим работы, либо к неожиданной его остановке. При большом поперечном сечении протертого провода не может быть исключено образование искры и, вследствие этого, опасность возникновения пожара. Из-за этого может возрасти риск возникновения аварии и/или получения травм пассажирами. На автомобилях должна быть произведена проверка жгута электропроводов двигателя и, при необходимости, ремонт.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения в этом году стал самой продаваемой моделью марки и на российском рынке LCV. Напомним, в этом году был представлен Sprinter нового поколения, который имеет три типа привода, четыре варианта длины и три варианта высоты крыши, современные экономичные дизельные двигатели, механическую или автоматическую коробки передач. Версии с грузоподъемностью ниже 1 тонны (для въезда в пределы ТТК) или с полной массой 5,5 тонны (в пассажирском варианте) доступны в России с весны этого года. Для прагматичных клиентов разработано специальное предложение Limited Edition.

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