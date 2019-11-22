Обновленная LADA 4x4 получит подушку безопасности

Обновленный внедорожник LADA 4x4 в топовой версии Urban получит боковую подушку безопасности, которая будет встроена в водительское сиденье. При этом фронтальные подушки безопасности для модели по-прежнему не предусмотрены, пишет портал «Лада.Онлайн». По данным источников, на АВТОВАЗе обсуждается возможность внедрения такой опции, однако в таком случае придется установить новый руль и заменить облицовку рулевой колонки. Цены на обновленную LADA 4x4 Urban будут объявлены ближе к старту продаж. В настоящее время стоимость этой версии составляет 586,9 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что обновленный внедорожник LADA 4x4 получит около двух десятков изменений. Среди них – новый салонный фильтр и обогреватель, а также измененная передняя панель, другая комбинация приборов, модернизированное рулевое колесо и сиденья иной формы с подголовниками заднего дивана.

Изменений в технической части не планируется – под капотом LADA 4x4 по-прежнему устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Также автомобиль получит механическую КП, полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.

По данным портала «Лада.Онлайн», серийное производство LADA 4x4 с новым салоном начнется 27 ноября. Продажи рестайлинговых внедорожников должны начаться в декабре нынешнего года или январе 2020-го. На самом АВТОВАЗе не стали отрицать постоянную работу над улучшением LADA 4х4, однако отказались дать какую-либо конкретику.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 26325 автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».