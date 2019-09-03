ТОП-10 моделей LCV на рынке Москвы

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в Москве составил 13,3 тыс. единиц. Это на 4% ниже результата годичной давности.

Самой популярной моделью LCV в столице является Ford Transit – за отчетный период здесь было куплено 2,7 тыс. таких машин, что на 42% больше, чем в январе – октябре 2018 года. Второе место в этом рейтинге занимает GAZ Gazelle NEXT, которая лидирует в целом по стране. Ее показатель на московском авторынке составил 2,4 тыс. экземпляров (-7%). Замыкает тройку лидеров фургон LADA Largus VU (1,7 тыс. шт.; +2%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 рынка новых LCV в столице за период с января по октябрь нынешнего года попали: GAZ 3302 (784 шт.; +28%), Mercedes-Benz V-Class (636 шт.; -25%), Volkswagen Caravelle (517 шт.; -18%), Volkswagen Transporter (401 шт.; рост в 2,2 раза), Peugeot Traveller (279 шт.; +37%), Volkswagen Multivan (246 шт.; -15%) и Peugeot Expert (244 шт.; +66%).

Если вы владелец легкого коммерческого автомобиля и уже сталкивались с какими-либо его неисправностями и поломками, расскажите нам о них, поделитесь своим мнением! Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» приглашает вас принять участие в опросе, результаты которого будут переданы производителям LCV. Участвовать в опросе >>>