ТОП-10 автомобилей сегмента В по средневзвешенной цене

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», сегмент В является одним из крупнейших на российском рынке с долей 38%. Как отмечают эксперты, популярность автомобилей этого сегмента во многом объясняется их средневзвешенной ценой*, которая практически у всех из них находится в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Среди автомобилей сегмента В наименьшую средневзвешенную цену имеет LADA Granta – по итогам 9 месяцев 2019 года этот показатель составил 528 тыс. рублей. Напомним, что эта модель является самой популярной на российском рынке.

Следующие два места в нашем рейтинге занимают модели японского бренда Datsun – седан on-DO и хэтчбек mi-DO. Их средневзвешенные цены равны 566 тыс. и 621 тыс. рублей соответственно. На четвертой позиции находится седан Renault Logan (723 тыс. руб.), за которым располагаются две флагманские модели LADA – Vesta и XRAY – с практически равными показателями (758 тыс. и 760 тыс. руб. соответственно).

Средневзвешенная цена хэтчбека Renault Sandero за этот период составила 784 тыс. рублей. У седана Volkswagen Polo (854 тыс. руб.) она на 70 тысяч выше. В ТОП-10 по данному показателю попадают и корейские модели – Hyundai Solaris и KIA Rio (906 тыс. и 949 тыс. руб. соответственно). Также можно отметить и лифтбек Skoda Rapid, средневзвешенная цена которого в январе – сентябре составила 961 тыс. рублей.

Более подробная информация о средневзвешенных ценах на новые автомобили содержится в «Обзоре автомобильного рынка России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

* Рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).