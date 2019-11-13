60% лизинга приходится на легковые автомобили

К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год».

Так, в сентябре нынешнего года в нашей стране было совершено 19,7 тыс. сделок лизинга по автотранспорту. Около 60% от этого количества пришлось на легковые автомобили, что эквивалентно 11,6 тыс. штук.

Каждая четвертая лизинговая сделка (24%) была проведена в отношении грузовиков (2,8 тыс. шт.), а каждая седьмая – по LCV (14% или 4,7 тыс. шт.). Оставшиеся 2% - это лизинговые сделки в сентябре по автобусам.

Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах России, в том числе Крыму и Севастополе, содержится здесь.