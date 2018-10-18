АВТОСТАТ | Lotus может выпустить бюджетную модель

Lotus может выпустить бюджетную модель

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Lotus может выпустить бюджетную модель

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Британская компания Lotus может выпустить новый родстер, который получит давно забытое имя Elan и будет конкурировать с Porsche 718 Boxster.

Как пишет портал Motor.ru, в 2010 году Lotus показал концепт спортивного купе Elan, которое должно было пополнить модельный ряд марки три года спустя после премьеры, но этим планам так и не суждено было сбыться из-за череды финансовых проблем. В 2017 году малазийский инвестиционный холдинг DRB-Hicom решить продать Lotus китайской корпорация Geely. По данным издания Autocar, китайцы готовы поддержать проект нового спорткара и он вполне может встать на конвейер в обозримом будущем.

В таком случае это будет третье пришествие модели Elan в истории «Лотуса»: спорткар с этим именем впервые появился в 1962 году, а затем в 1989. Новый «Элан» поборется за покупателей прежде всего с Porsche 718 Boxster и BMW Z4 – как и немецкие конкуренты, он получит складную крышу. Автомобиль построят на новой платформе, которая дебютирует примерно через два года и ляжет в основу моделей Exige и Evora будущих поколений. Затем Lotus планирует сделать новый Esprit и, возможно, свой первый кроссовер.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: разработки премиум-марки lotus

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